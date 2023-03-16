Голдобин — о противостоянии с Толчинским: «Принципиальность была всегда. Мы с детства вместе — будет интересная встреча»

Форвард «Металлурга» Николай Голдобин высказался о противостоянии с Сергеем Толчинским в серии с «Авангардом».

«Принципиальность была всегда. Мы три плей-офф подряд играем друг против друга. Это всегда принципиально. Мы с детства вместе — будет интересная встреча».

Первый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» состоится в пятницу, 17 марта, и начнется в 16.30 (мск).