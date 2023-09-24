Нападающий «Металлурга» Ди поделился эмоциями от дебютной шайбы за команду
Форвард «Металлурга» Жан-Себастьен Ди высказался о своей игре на старте сезона.
29-летний канадец забросил дебютную шайбу в матче против «Северстали» (4:5 Б) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«Классно, что наконец-то забил. Не лучшее начало сезона с моей стороны, особенно в плане игры в обороне. Думаю, адаптация несколько зятянулась. Но в последних матчах, наверное, я нащупал свою игру. Скверно, что мы потерпели поражение. Но, думаю, очко из этой встречи также очень ценно. Надо двигаться в этом же направлении», — приводит слова Ди Metaratings.
В текущем сезоне в активе Ди 3 (1+2) очка в 10 матчах регулярного сезона КХЛ. Ранее он выступал в НХЛ за «Аризону», «Баффало» и «Питтсбург».
Источник: Metaratings
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