Нападающий «Металлурга» Ди поделился эмоциями от дебютной шайбы за команду

Форвард «Металлурга» Жан-Себастьен Ди высказался о своей игре на старте сезона.

29-летний канадец забросил дебютную шайбу в матче против «Северстали» (4:5 Б) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Классно, что наконец-то забил. Не лучшее начало сезона с моей стороны, особенно в плане игры в обороне. Думаю, адаптация несколько зятянулась. Но в последних матчах, наверное, я нащупал свою игру. Скверно, что мы потерпели поражение. Но, думаю, очко из этой встречи также очень ценно. Надо двигаться в этом же направлении», — приводит слова Ди Metaratings.

В текущем сезоне в активе Ди 3 (1+2) очка в 10 матчах регулярного сезона КХЛ. Ранее он выступал в НХЛ за «Аризону», «Баффало» и «Питтсбург».