Форвард Коробкин — о закрытии аэропорта в Магнитогорске: «В команде к этому относятся абсолютно нормально»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Егор Коробкин в интервью «СЭ» прокомментировал временное закрытие местного аэропорта.

— Многих беспокоит закрытие аэропорта в Магнитогорске, из-за чего команде придется летать из Челябинска. Как на это реагируют в команде? Это доставит лишние проблемы?

— Думаю, нет. Нам ехать три-четыре часа до Челябинска. Потом мы отправляемся в тур. Никому не составит труда потерпеть дорогу до Челябинска. Лишний раз можно сделать массаж или потянуться. Никаких трудностей никто не видит. В команде к этому относятся абсолютно нормально. Зато потом будем быстрее взлетать с очень хорошей новой полосы.