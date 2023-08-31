Минское «Динамо» продлило контракт с Пожиганом

Минское «Динамо» на официальном сайте объявило о продлении контракта с защитником Олегом Пожиганом. Двустороннее соглашение с 21-летним игроком рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Пожиган сыграл 9 матчей в КХЛ и набрал 1 (0+1) очко. Также он дважды выходил на лед в плей-офф.

«Динамо» начнет сезон-2023/24 выездным матчем против «Нефтехимика».