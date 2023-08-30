Форвард «Магнитки» Коробкин — о капитанстве на предсезонке: «Этот опыт пригодится мне в будущем»
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Егор Коробкин в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от старта сезона-2023/24.
— Насколько команда сейчас готова к старту чемпионата?
— После турниров нагрузки отпустили. Думаю, команда подойдет к началу сезона в очень хорошей форме. Ждем матчей, все по ним соскучились, как и наши болельщики. Уже хотим начать регулярку и начать выигрывать.
— Тревожили три поражения на предсезонном турнире в Челябинске?
— Мы их уже забыли. Проанализировали ошибки, сделали правильные выводы и двигаемся дальше. Это всего лишь предсезонка. Акцент делаем на регулярку.
— На предсезонке осуществилась ваша мечта — вы вывели «Металлург», как капитан. Что чувствовали?
— Это очень круто и приятно. Только я говорил об этом в интервью, как на предсезонке представилась такая возможность. Мысли материальны. Хороший интересный опыт. Думаю, он мне пригодится в будущем. Эмоционально поддерживал ребят, подсказывал. Это, конечно, волнительно, новые эмоции. В будущем хочу получить эту роль уже в сезоне, а не просто на предсезонке.
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