Нападающий Любимов перейдет в «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», нападающий Роман Любимов продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо».

В этом сезоне 29-летний форвард выступал за «Амур». В 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 9 (3+6) очков.

Также в КХЛ Любимов выступал за «Спартак», «Ак Барс», «Металлург» и ЦСКА.

Напомним, что игрок также пытался закрепиться в НХЛ, где провел в составе «Филадельфии» 47 матчей и набрал 6 (4+2) очков.