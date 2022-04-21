Вудкрофт остался на посту главного тренера сборной Белоруссии

На заседании исполнительного комитета Федерации хоккея Белоруссии были рассмотрены вопросы формирования тренерских штабов сборных команд на предстоящий сезон, сообщает сайт организации.

Исполком утвердил кандидатуры главных тренеров сборных команд. Крэйг Вудкрофт продолжит работу с национальной командой Белоруссии качестве главного тренера.

Сергей Стась ввиду успешного выступления молодежной сборной на прошедшем чемпионате мира IA сохранит пост рулевого в «молодежке».

В целях сохранения преемственности в институте сборных команд главным тренером юниорской (до 18 лет) сборной Белоруссии станет Дмитрий Шульга.

Вопрос назначения главного тренера юношеской (до 17 лет) сборной команды решено перенести на более поздние сроки.

Членами исполкома были одобрены изменения в календарном плане проведения спортивных мероприятий по хоккею с шайбой на 2022 год с участием сборной, в частности, в него были внесены турниры в Туле, Санкт-Петербурге и Сочи весной и летом этого года.