Как стало известно "СЭ", нападающий "Колорадо" Свен Андригетто продолжит карьеру в "Авангарде".

В текущем сезоне на счету 26-летнего швейцарца 17 (7+10) очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ за "Эвеланш". В плей-офф Андригетто провел только 3 игры, получая менее 10 минут игрового времени. "Лавины" продолжают борьбу за Кубок Стэнли.

Отметим, что на чемпионатах мира Андригетто набирал по очку за матч – 16 (5+11) очков в 16 играх. В прошлом году он стал серебряным призером ЧМ, разделив звание лучшего бомбардира сборной Швейцарии с Энцо Корви и Нино Нидеррайтером.