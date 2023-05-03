Нападающий Ильенко стал игроком московского «Динамо»

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Артем Ильенко подписал контракт с московским «Динамо».

Соглашение рассчитано на 3 года, информирует пресс-служба клуба.

В сезоне-2022/23 26-летний россиянин провел за «Локомотив» 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 6 (4+2) очков. В 5 матчах плей-офф результативными баллами не отметился.

Всего на счету Ильенко 336 игр в КХЛ и 58 (29+29) набранных очков при показателе полезности «+10».