Нападающий Ильенко станет игроком московского «Динамо»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Артем Ильенко покинет клуб по истечении срока контракта 30 апреля.

По нашей информации, Ильенко продолжит карьеру в московском «Динамо».

В сезоне-2022/23 26-летний россиянин провел 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 6 (2+4) очков. В пяти матчах плей-офф результативными баллами не отметился.