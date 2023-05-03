«Авангард» заключил контракт на два года с Куликовым

«Авангард» заключил контракт на два года с нападающим Павлом Куликовым, сообщает пресс-служба клуба.

31-летний игрок в сезоне-2022/23 набрал 4 (3+1) очка в 48 матчах за «Автомобилист». Всего в КХЛ на его счету 517 матчей и 102 (42+60) очка. В лиге он также играл за «Нефтехимик».