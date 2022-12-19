Форвард «Амура» Гребенкин: «Весь сезон готовился к матчу с «Металлургом»
Нападающий хабаровского «Амура» Никита Гребенкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал причину поражения от «Металлурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ и рассказал о собственном прогрессе в сезоне-2022/23.
— Как готовились к матчу против родной команды, в которой начинали текущий сезон? Волновались?
— Волнение большое было, но прошло две смены, и все нормализовалось. Готовился я долго. Весь сезон готовился к этому матчу.
— Серьезно?
— Конечно.
— Вам было важно забить гол или отдать пас?
— Нет, важно было выиграть. Это не получилось. Но команда играла хорошо, боролась до конца, но не сошлось.
— Расскажите про момент с первым голом. Увидели дыру в обороне и поняли, что можно проткнуть шайбу дальше?
— Да. Увидел, что наш игрок набрал ход. Оставалось только клюшку подставить — ничего особенного.
— Какой-то игровой момент запомнился особенно? Может быть, когда Андрей Чибисов применил силовой прием.
— Да нет, это хоккей. Керран вот встретил, губу мне разбил. А так — ничего такого.
— Вы сами ожидали, что так заиграете в «Амуре»?
— Главное — верить в себя. Ожидал, что могу это. Проделал хорошую работу на предсезонке и был готов к сезону.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|42
|34
|8
|71
|2
|Локомотив
|41
|25
|16
|56
|3
|ЦСКА
|39
|25
|14
|55
|4
|Торпедо
|40
|24
|16
|51
|5
|Динамо М
|40
|21
|19
|49
|6
|Спартак
|41
|20
|21
|46
|7
|Витязь
|41
|18
|23
|44
|8
|Динамо Мн
|41
|17
|24
|42
|9
|Северсталь
|40
|14
|26
|38
|10
|Куньлунь
|42
|14
|28
|32
|11
|Сочи
|39
|5
|34
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|40
|28
|12
|59
|2
|Металлург
|40
|25
|15
|54
|3
|Сибирь
|43
|24
|19
|51
|4
|Адмирал
|41
|23
|18
|51
|5
|Сал. Юлаев
|40
|21
|19
|50
|6
|Авангард
|40
|22
|18
|48
|7
|Ак Барс
|40
|19
|21
|45
|8
|Барыс
|41
|18
|23
|39
|9
|Амур
|39
|16
|23
|38
|10
|Трактор
|42
|16
|26
|37
|11
|Нефтехимик
|40
|17
|23
|35
|20.12
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|- : -