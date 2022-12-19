Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:23

Айрленд — о поражении от «Ак Барса»: «Этот матч — урок для нас»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Когда ехали на матч, понимали, что игра будет непростой. «Ак Барс» — сильная команда, мы были в курсе изменений в тренерском штабе, — цитирует пресс-служба КХЛ тренера. — Пауза была кстати для них, чтобы команде сыграться под руководством нового тренера. Что касается нашей игры, начало было неплохое, но по ходу матча какие-то моменты стали не получаться — два гола в большинстве нам забили, еще один в меньшинстве. Результат не тот, что мы ожидали, в каких-то важных моментах матча мы недоработали. У нас в команде есть изменения, пока не на том уровне, на котором хотим их видеть. Этот матч — урок для нас: сложная быстрая игра. У нас есть ребята, которые борются за место в составе. Нужно будет дорабатывать в каких-то моментах».

«Ак Барс» одержал четвертую победу в последних пяти матчах и занимает седьмое место в Западной конференции (45 очков). «Куньлунь» располагается на 10-й строчке на Востоке (32 очка).

Источник: khl.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Куньлунь Ред Стар
0
Читайте также
Минута молчания для Мбаппе, прыжки в мусорный бак — Аргентина дико отпраздновала победу на ЧМ
Минута молчания для Мбаппе, прыжки в мусорный бак — Аргентина дико отпраздновала победу на ЧМ
Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ
Глава СБ Молдавии обвинил Россию в «подготовке нападения» в 2023 году
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Светлов о поражении от «Локомотива»: «Игра такая футбольная, «на тоненького»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 42 34 8 71
2 Локомотив 41 25 16 56
3 ЦСКА 39 25 14 55
4 Торпедо 40 24 16 51
5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 41 18 23 44
8 Динамо Мн 41 17 24 42
9 Северсталь 40 14 26 38
10 Куньлунь 42 14 28 32
11 Сочи 39 5 34 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 40 28 12 59
2 Металлург 40 25 15 54
3 Сибирь 43 24 19 51
4 Адмирал 41 23 18 51
5 Сал. Юлаев 40 21 19 50
6 Авангард 40 22 18 48
7 Ак Барс 40 19 21 45
8 Барыс 41 18 23 39
9 Амур 39 16 23 38
10 Трактор 42 16 26 37
11 Нефтехимик 40 17 23 35
Результаты / календарь
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
20.12 19:30
Динамо М – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости