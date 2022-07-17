Голкипер Владимир Галкин продлил контракт с «Автомобилистом»

«Автомобилист» продлил срок контракта с голкипером команды Владимиром Галкиным. Новый договор с 22-летним вратарем рассчитан до 30 апреля 2024 года, сообщает сайт клуба.

В прошлом сезоне Владимир Галкин провел 26 матчей в КХЛ за «Автомобилист» и 21 матч — в ВХЛ за «Горняк-УГМК», включая 10 поединков плей-офф.

В прошлом сезоне Галкин впервые получил вызов в сборную России по хоккею.

Предстоящий сезон станет для молодого голкипера шестым в структуре «Автомобилиста».