Новичок «Салавата» Хо-Сэнг: «Я немножко забыл, как управлять клюшкой»
Нападающий Джошуа Хо-Сэнг поделился эмоциями после дебюта в составе «Салават Юлаева», который пришелся на контрольный матч против «Локомотива» (2:1).
«Могу сказать, что все великолепно, отличный опыт. У меня классные партнеры, сегодня я увидел их в деле. Отмечу Николая Кулемина, с которым мы раньше играли, а также Кадейкина, Бочарова, Шмелева. Мне удалось поиграть с ними в большинстве.
В начале матча приходилось привыкать к большой коробке, но в течение игры можно было увидеть с трибун, что мне удается все лучше и лучше себя проявлять. Чем больше практики у меня будет, тем лучше я буду играть на такой коробке. У меня был хороший момент во втором периоде, но этот перелет через полмира сказался. Я немножко забыл, как управлять клюшкой (смеется). Самое главное — забивать в регулярных матчах и плей-офф.
Уфа — отличный город, везде дружелюбные люди. Плохие слова — это самое главное, с чего я начал изучение русского языка», — цитирует игрока сайт КХЛ.
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