Виктор Козлов оценил дебют новичков в составе «Салавата Юлаева»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче Кубка Республики Башкортостан.
— Как оцените дебют легионеров?
— Ребята только приехали, можно сказать, с дороги. Им нужно аклиматизироваться. По движению неплохо выглядели.
— Есть ощущение, что «Салават Юлаев» стал играть более агрессивнее. Ноги стали лучше у игроков бежать после нагрузок?
— Ноги бежали хорошо у всех и в прошлом матче. Просто мы удачно менялись, накладывали одну смену на другую во втором периоде. Думаю, от этого сложилось такое впечатление.
— Не было ощущения, что Хо-Сэнг иногда излишне брал игру на тебя?
— Это только первая игра, ему нужно время на акклиматизацию.
— Когда нам ждать на льду Хмелевского?
— Есть вероятность, что он сыграет в субботу. Прошел медосмотр, сказал нам, что тренировался, в хорошей форме. Если все будет нормально и Саша будет готов, то есть вероятность, что мы его поставим на лед. У нас осталось только четыре игры до начала сезона, — сказал Козлов.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -