Виктор Козлов оценил дебют новичков в составе «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче Кубка Республики Башкортостан.

— Как оцените дебют легионеров?

— Ребята только приехали, можно сказать, с дороги. Им нужно аклиматизироваться. По движению неплохо выглядели.

— Есть ощущение, что «Салават Юлаев» стал играть более агрессивнее. Ноги стали лучше у игроков бежать после нагрузок?

— Ноги бежали хорошо у всех и в прошлом матче. Просто мы удачно менялись, накладывали одну смену на другую во втором периоде. Думаю, от этого сложилось такое впечатление.

— Не было ощущения, что Хо-Сэнг иногда излишне брал игру на тебя?

— Это только первая игра, ему нужно время на акклиматизацию.

— Когда нам ждать на льду Хмелевского?

— Есть вероятность, что он сыграет в субботу. Прошел медосмотр, сказал нам, что тренировался, в хорошей форме. Если все будет нормально и Саша будет готов, то есть вероятность, что мы его поставим на лед. У нас осталось только четыре игры до начала сезона, — сказал Козлов.