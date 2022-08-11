Защитник Ожиганов рассказал о своей давней страсти к компьютерным играм
Игрок СКА Игорь Ожиганов в интервью «СЭ» рассказал подробности своего увлечения компьютерными играми, в частности Counter-Strike.
— Вы очень сильно для спортсмена играете в Counter-Strike, почти на профессиональном уровне. Это не мешает непосредственно хоккею?
— Почему это должно стать проблемой?
— По ночам играете.
— В сезоне — нет. По вечерам — да, играем. А что мне нужно делать, хоккей смотреть?
— Балет.
— Я вскроюсь тогда (смеется). После матча в тебе еще кипит адреналин, и сразу уснуть невозможно. Садишься за компьютер и на расслабоне играешь — это такой кайф. Две-три «катки» провел и потом спокойно идешь спать. В прошлом сезоне частенько делали это с Бурдасовым, когда вместе играли в СКА. Дома уже все спят, выключаешь свет и расслабляешь за компьютером.
— Когда эта страсть к «Контре» пришла?
— Очень давно. Еще в 2006 году. Я учился в Митине, и возле моей школы был компьютерный клуб, куда приходило много профессионалов и где проводились крупные турниры. Мне до него пешком было идти пять минут. Очевидно, что школу я тогда прогуливал.
— Еще могли бы за гаражами курить. Следите за профессиональной сценой?
— Да, болею за «Нави».
— Вы же лучше всех в России среди спортсменов играете в Counter-Strike?
— Про другие виды спорта мне сказать сложно — мало против кого играл. Из хоккеистов близко только Мося (нападающий СКА Данила Моисеев. — Прим. «СЭ»). Он хорошо играет.
— Помнится, вы с Радуловым еще рубились на приставке.
— Он в хоккей очень хорошо играет, а в футболе у него против меня шансов нет.
— У кого есть?
— У Марченко и Капризова. Каприз меня чаще обыгрывает.
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Металлург - Трактор
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|1/2 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
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Динамо М - Северсталь
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Сал. Юлаев - Сибирь
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
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