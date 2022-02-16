Квартальнов: «Есть вероятность, что Линдхольм не вернется в «Ак Барс»

Шведский нападающий по семейным обстоятельствам может не вернуться в «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после завершения матча против «Нефтехимика» (6:2) заявил, что казанский клуб может лишиться нападающего Пера Линдхольма.

«Есть вероятность, что Линдхольм не вернется в «Ак Барс» из Швеции. Причина — семейные обстоятельства», — сказал тренер.

30-летний швед в этом сезоне дебютировал в КХЛ. В 29 матчах регулярного чемпионата он набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «+14».

Ранее совет директоров Континентальной хоккейной лиги принял решение досрочно завершить регулярный чемпионат из-за пандемии коронавируса.