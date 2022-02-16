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Сегодня, 23:06

«Торпедо» извинилось перед болельщиками после решения КХЛ о досрочном завершении регулярного чемпионата

Гоша Чернов
Корреспондент

Хоккейный клуб «Торпедо» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором прокомментировал решение лиги не доигрывать регулярный чемпионат КХЛ.

«Сегодня, 16 февраля Совет директоров Континентальной хоккейной лиги принял решение не проводить оставшиеся матчи регулярного чемпионата и распределить места шестнадцати команд, попадающих на данный момент в плей-офф, по проценту набранных очков от максимально возможного количества.

Хоккейный клуб «Торпедо» сожалеет о непривычно раннем окончании чемпионата и приносит извинения всем болельщикам за то, что не смогли оправдать надежд и оказаться в числе участников розыгрыша Кубка Гагарина. Наша команда рассчитывала бороться до последнего тура и дарить эмоции от накала борьбы, который в заключительной стадии чемпионата всегда максимально высокий. К сожалению, сезон для нижегородской команды завершен. Мы благодарим вас за поддержку и с нетерпением ждем новых встреч на хоккее!

В ближайших планах нижегородской команды проведение мастер-классов для юных хоккеистов в различных уголках нижегородского региона и участие в товарищеском матче с командой СКА в Санкт-Петербурге 26 февраля.

Хоккейный клуб «Торпедо» сделает перерасчет стоимости абонементов на следующий сезон с учетом количества пропущенных матчей в завершившемся сезоне и сделает скидку в соответствующем размере. Также сообщаем, что покупатели билетов на отмененные матчи могут вернуть денежные средства за приобретенные ранее билеты», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Команда из Нижнего Новгорода не смогла попасть в плей-офф.

Источник: https://www.hctorpedo.ru/all/17360-khl-dosrochno-zavershila-reguljarnyj-chempionat.html
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
1. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 0
1. Йокерит - Спартак
0 - 0
2. Йокерит - Спартак
0 - 0
3. Спартак - Йокерит
0 - 0
4. Спартак - Йокерит
0 - 0
0 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
1. Металлург - Барыс
0 - 0
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
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Металлург – Барыс
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