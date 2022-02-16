«Торпедо» извинилось перед болельщиками после решения КХЛ о досрочном завершении регулярного чемпионата

Хоккейный клуб «Торпедо» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором прокомментировал решение лиги не доигрывать регулярный чемпионат КХЛ.

«Сегодня, 16 февраля Совет директоров Континентальной хоккейной лиги принял решение не проводить оставшиеся матчи регулярного чемпионата и распределить места шестнадцати команд, попадающих на данный момент в плей-офф, по проценту набранных очков от максимально возможного количества.

Хоккейный клуб «Торпедо» сожалеет о непривычно раннем окончании чемпионата и приносит извинения всем болельщикам за то, что не смогли оправдать надежд и оказаться в числе участников розыгрыша Кубка Гагарина. Наша команда рассчитывала бороться до последнего тура и дарить эмоции от накала борьбы, который в заключительной стадии чемпионата всегда максимально высокий. К сожалению, сезон для нижегородской команды завершен. Мы благодарим вас за поддержку и с нетерпением ждем новых встреч на хоккее!

В ближайших планах нижегородской команды проведение мастер-классов для юных хоккеистов в различных уголках нижегородского региона и участие в товарищеском матче с командой СКА в Санкт-Петербурге 26 февраля.

Хоккейный клуб «Торпедо» сделает перерасчет стоимости абонементов на следующий сезон с учетом количества пропущенных матчей в завершившемся сезоне и сделает скидку в соответствующем размере. Также сообщаем, что покупатели билетов на отмененные матчи могут вернуть денежные средства за приобретенные ранее билеты», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Команда из Нижнего Новгорода не смогла попасть в плей-офф.