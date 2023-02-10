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Сегодня, 11:44

Словенский нападающий «Амура» Дрозг: «Не буду скрывать, мне очень нравится русский хоккей»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Амура» Ян Дрозг поделился мнением о хоккее в России после поражения от «Ак Барса» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Не буду скрывать, что мне очень нравится русский хоккей. Здесь не просто играть, КХЛ — сильная лига. Сложности? Много перелетов, например, надо просто привыкнуть к этому, приспособиться. Кто из русских игроков нравится больше всего? Павел Дацюк. Всегда за ним следил, будучи ребенком. Он мой кумир, можно сказать. Он центр? Конечно, я в курсе, просто сам играл в центре, когда был юным. Кто еще? Однозначно, Евгений Малкин. Да, все верно, мы были с ним в одной системе «Питтсбурга», провели несколько тренировочных лагерей», — приводит слова Дрозга Metaratings.ru.

Дрозг присоединился к «Амуру» в октябре 2022 года. В текущем сезоне он сыграл 34 игры и набрал 18 (7+11) очков.

Его команда занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока» КХЛ, набрав 64 очка за 61 матч

Источник: https://metaratings.ru/news/slovenskii-forvard-amura-drozg-ne-budu-skryvat-mne-ochen-nravitsya-russkii-khokkei-kkhl-silnaya-liga-226671/
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