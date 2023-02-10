Словенский нападающий «Амура» Дрозг: «Не буду скрывать, мне очень нравится русский хоккей»
Нападающий «Амура» Ян Дрозг поделился мнением о хоккее в России после поражения от «Ак Барса» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Не буду скрывать, что мне очень нравится русский хоккей. Здесь не просто играть, КХЛ — сильная лига. Сложности? Много перелетов, например, надо просто привыкнуть к этому, приспособиться. Кто из русских игроков нравится больше всего? Павел Дацюк. Всегда за ним следил, будучи ребенком. Он мой кумир, можно сказать. Он центр? Конечно, я в курсе, просто сам играл в центре, когда был юным. Кто еще? Однозначно, Евгений Малкин. Да, все верно, мы были с ним в одной системе «Питтсбурга», провели несколько тренировочных лагерей», — приводит слова Дрозга Metaratings.ru.
Дрозг присоединился к «Амуру» в октябре 2022 года. В текущем сезоне он сыграл 34 игры и набрал 18 (7+11) очков.
Его команда занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока» КХЛ, набрав 64 очка за 61 матч
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|62
|45
|17
|95
|2
|ЦСКА
|61
|38
|23
|84
|3
|Торпедо
|61
|39
|22
|83
|4
|Локомотив
|62
|37
|25
|82
|5
|Динамо М
|60
|35
|25
|79
|6
|Витязь
|61
|32
|29
|72
|7
|Северсталь
|61
|26
|35
|64
|8
|Динамо Мн
|62
|25
|37
|63
|9
|Спартак
|61
|26
|35
|60
|10
|Куньлунь
|62
|21
|41
|48
|11
|Сочи
|60
|7
|53
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Металлург
|61
|32
|29
|75
|4
|Автомобилист
|60
|33
|27
|75
|5
|Авангард
|60
|33
|27
|73
|6
|Сал. Юлаев
|61
|32
|29
|73
|7
|Адмирал
|61
|30
|31
|69
|8
|Амур
|61
|28
|33
|64
|9
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|10
|Трактор
|62
|27
|35
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|10.02
|19:00
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Локомотив – Динамо М
|- : -