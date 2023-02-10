Амир Мифтахов: «После каждого гола стараюсь забывать, что пропустил»
Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов в интервью «СЭ» подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:2).
— Как удалось собраться после двух пропущенных шайб?
— После каждого гола стараюсь забывать, что пропустил. То, что случилось в моменте со вторым голом (Мифтахов вышел из ворот и сделал неточный пас — прим. «СЭ») — хорошо для моей головы, психологии. Думаю, получилось после грубой ошибки собраться. Парням тоже спасибо, в третьем периоде поймали много бросков на себя.
— При 0:2 ты сделал эффектный сэйв ловушкой. Это помогло прийти в себя?
— Наверное, да, это тоже было важным моментом. Потом еще одна атака была. Два этих момента вернули меня в игру.
— С чем связана ошибка в игре клюшкой? Раньше такого ведь вообще не было.
— Всегда идеально не получается играть, любой вратарь может так ошибиться. Хорошо, что в итоге вытащили игру.
В этом сезоне 22-летний голкипер провел за клуб 29 матчей — из них 2 игры отстоял на ноль. Коэффициент надежности составил 2,25.
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