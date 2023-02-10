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Амир Мифтахов: «После каждого гола стараюсь забывать, что пропустил»

Амир Мифтахов подвел итоги матча против «Амура»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов в интервью «СЭ» подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:2).

— Как удалось собраться после двух пропущенных шайб?

— После каждого гола стараюсь забывать, что пропустил. То, что случилось в моменте со вторым голом (Мифтахов вышел из ворот и сделал неточный пас — прим. «СЭ») — хорошо для моей головы, психологии. Думаю, получилось после грубой ошибки собраться. Парням тоже спасибо, в третьем периоде поймали много бросков на себя.

— При 0:2 ты сделал эффектный сэйв ловушкой. Это помогло прийти в себя?

— Наверное, да, это тоже было важным моментом. Потом еще одна атака была. Два этих момента вернули меня в игру.

— С чем связана ошибка в игре клюшкой? Раньше такого ведь вообще не было.

— Всегда идеально не получается играть, любой вратарь может так ошибиться. Хорошо, что в итоге вытащили игру.

В этом сезоне 22-летний голкипер провел за клуб 29 матчей — из них 2 игры отстоял на ноль. Коэффициент надежности составил 2,25.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
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