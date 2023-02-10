«Сочи» расторг контракт с канадским защитником Морроу

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с защитником Джо Морроу, сообщает пресс-служба КХЛ.

В нынешнем сезоне 30-летний канадец успел провести за сочинский клуб 31 матч и отметился 9 результативными передачами.

До этого в КХЛ Морроу выступал за минское «Динамо» и «Барыс».

Напомним, что «Сочи» стал первым клубом, который досрочно лишился шансов на попадание в плей-офф КХЛ.