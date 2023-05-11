Шаров подписал двухлетний контракт с «Трактором»

Нападающий «Амура» Александр Шаров вернулся в «Трактор», сообщила пресс-служба челябинского клуба. 27-летний форвард подписал контракт на два года.

В прошлом сезоне игрок набрал 18 (7+11) очков в 68 матчах сезона КХЛ.

Шаров являлся игроком «Трактора» с 2015 по 2020 год.