Радулов может пропустить матч «Ак Барса» против «Сибири»
Как стало известно «СЭ», нападающий «Ак Барса» Александр Радулов пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири».
36-летний российский хоккеист получил повреждение в игре против «Сочи» (6:2). Встреча прошла 27 ноября.
В текущем сезоне Радулов набрал 25 (13+12) очков за 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ.
Форвард перешел в казанскую команду в июле 2022-го. Его контракт с «Ак Барсом» рассчитан на два года.
Положение команд
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|34
|23
|11
|51
|3
|Локомотив
|36
|22
|14
|50
|4
|Торпедо
|35
|21
|14
|44
|5
|Динамо М
|35
|18
|17
|41
|6
|Спартак
|37
|18
|19
|41
|7
|Динамо Мн
|36
|16
|20
|39
|8
|Витязь
|35
|15
|20
|37
|9
|Северсталь
|36
|13
|23
|34
|10
|Куньлунь
|37
|13
|24
|29
|11
|Сочи
|34
|5
|29
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|35
|24
|11
|51
|2
|Металлург
|35
|23
|12
|50
|3
|Сибирь
|38
|22
|16
|47
|4
|Адмирал
|36
|21
|15
|46
|5
|Сал. Юлаев
|35
|18
|17
|43
|6
|Авангард
|35
|19
|16
|41
|7
|Ак Барс
|34
|15
|19
|36
|8
|Трактор
|36
|14
|22
|33
|9
|Барыс
|36
|14
|22
|31
|10
|Нефтехимик
|35
|15
|20
|31
|11
|Амур
|33
|12
|21
|30
Результаты / календарь
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2.12
3.12
4.12
5.12
|30.11
|12:00
|
Амур – Нефтехимик
|- : -
|30.11
|12:30
|
Адмирал – Торпедо
|- : -
|30.11
|17:00
|
Трактор – Барыс
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ак Барс – Сибирь
|- : -
|30.11
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
|30.11
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -
|30.11
|19:30
|
ЦСКА – Авангард
|- : -
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