Радулов может пропустить матч «Ак Барса» против «Сибири»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Ак Барса» Александр Радулов пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири».

36-летний российский хоккеист получил повреждение в игре против «Сочи» (6:2). Встреча прошла 27 ноября.

В текущем сезоне Радулов набрал 25 (13+12) очков за 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ.

Форвард перешел в казанскую команду в июле 2022-го. Его контракт с «Ак Барсом» рассчитан на два года.