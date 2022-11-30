Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:35

Роман Ротенберг: «Мы были постоянно на связи, постоянно общались с Гусевым. Готовились к тому, что он вернется в нашу команду»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высоко оценил игру нападающего Никиты Гусева.

— Вам удалось установить, с какой планеты прилетел к нам Никита Гусев?

— С планеты Земля. Это наша совместная работа с каждым хоккеистом. Я уже рассказывал, что хоть он не проходил с нами предсезонку, но работал по той же системе. Была индивидуальная подготовка. Мы были постоянно на связи, постоянно общались с Никитой. Мы готовились к тому, что он вернется в нашу команду. Никита — молодец, хорошо подготовился. Это огромный труд, который дает результат. Продолжаем дальше. Знаем, что можем играть еще лучше. Мы нашли хорошее сочетание. Ребята хорошо играют вместе, добиваются успеха. Но нам есть над чем работать.

30-летний форвард подписал контракт с командой по ходу нынешнего сезона. В 12 матчах он набрал 19 (+10) очков.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-sochi-priess-konfierientsiia-5/
Никита Гусев
ХК СКА
Роман Ротенберг
0
Читайте также
Одиозный руководитель украинского футбола арестован: у него нашли дом за 5 миллионов долларов, а он называет дело против себя «русским следом»
Португальская федерация совсем окриштианела. Ее запрос выглядит нелепо
Британцев предупредили о возможной необходимости снизить электропотребление
МИД Латвии предложил Киеву атаковать аэродромы РФ
В раде назвали размер государственного долга Украины
Как отметить День матери
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роман Ротенберг: «Тяжелая игра для нашего вратаря. Это его первая победа в нашей команде»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 37 29 8 61
2 ЦСКА 34 23 11 51
3 Локомотив 36 22 14 50
4 Торпедо 35 21 14 44
5 Динамо М 35 18 17 41
6 Спартак 37 18 19 41
7 Динамо Мн 36 16 20 39
8 Витязь 35 15 20 37
9 Северсталь 36 13 23 34
10 Куньлунь 37 13 24 29
11 Сочи 34 5 29 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 35 24 11 51
2 Металлург 35 23 12 50
3 Сибирь 38 22 16 47
4 Адмирал 36 21 15 46
5 Сал. Юлаев 35 18 17 43
6 Авангард 35 19 16 41
7 Ак Барс 34 15 19 36
8 Трактор 36 14 22 33
9 Барыс 36 14 22 31
10 Нефтехимик 35 15 20 31
11 Амур 33 12 21 30
Результаты / календарь
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
30.11 12:00
Амур – Нефтехимик
 - : -
30.11 12:30
Адмирал – Торпедо
 - : -
30.11 17:00
Трактор – Барыс
 - : -
30.11 19:00
Ак Барс – Сибирь
 - : -
30.11 19:30
Динамо М – Витязь
 - : -
30.11 19:30
Спартак – Динамо Мн
 - : -
30.11 19:30
ЦСКА – Авангард
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости