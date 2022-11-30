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Сегодня, 08:30

КХЛ: «Ак Барс» — «Сибирь», ЦСКА — «Авангард» и другие матчи 30 ноября

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Хоккеисты ЦСКА празднуют заброшенную шайбу.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

30 ноября, среда

12.00 (мск) «Амур» — «Нефтехимик»

12.30 «Адмирал» — «Торпедо»

17.00 «Трактор» — «Барыс»

19.00 «Ак Барс» — «Сибирь»

19.30 «Динамо» (Москва) — «Витязь»

19.30 «Спартак» — «Динамо» (Минск)

19.30 ЦСКА — «Авангард»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 37 29 8 61
2 ЦСКА 34 23 11 51
3 Локомотив 36 22 14 50
4 Торпедо 35 21 14 44
5 Динамо М 35 18 17 41
6 Спартак 37 18 19 41
7 Динамо Мн 36 16 20 39
8 Витязь 35 15 20 37
9 Северсталь 36 13 23 34
10 Куньлунь 37 13 24 29
11 Сочи 34 5 29 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 35 24 11 51
2 Металлург 35 23 12 50
3 Сибирь 38 22 16 47
4 Адмирал 36 21 15 46
5 Сал. Юлаев 35 18 17 43
6 Авангард 35 19 16 41
7 Ак Барс 34 15 19 36
8 Трактор 36 14 22 33
9 Барыс 36 14 22 31
10 Нефтехимик 35 15 20 31
11 Амур 33 12 21 30
Результаты / календарь
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
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26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
30.11 12:00
Амур – Нефтехимик
 - : -
30.11 12:30
Адмирал – Торпедо
 - : -
30.11 17:00
Трактор – Барыс
 - : -
30.11 19:00
Ак Барс – Сибирь
 - : -
30.11 19:30
Динамо М – Витязь
 - : -
30.11 19:30
Спартак – Динамо Мн
 - : -
30.11 19:30
ЦСКА – Авангард
 - : -
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