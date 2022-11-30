КХЛ: «Ак Барс» — «Сибирь», ЦСКА — «Авангард» и другие матчи 30 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ.

30 ноября, среда

12.00 (мск) «Амур» — «Нефтехимик»

12.30 «Адмирал» — «Торпедо»

17.00 «Трактор» — «Барыс»

19.00 «Ак Барс» — «Сибирь»

19.30 «Динамо» (Москва) — «Витязь»

19.30 «Спартак» — «Динамо» (Минск)

19.30 ЦСКА — «Авангард»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут