Нападающий Алекс Рич подписал контракт с «Куньлунем»

Нападающий Алекс Рич подписал контракт с «Куньлунем».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один год.

В минувшем сезоне КХЛ Рич провел 45 игр за команду в регулярном чемпионате и набрал 8 (5+3) очков.

«Куньлунь» занимает девятое место в турнирной таблице Запада, набрав 17 очков в 18 матчах.