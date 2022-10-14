Нападающий Алекс Рич подписал контракт с «Куньлунем»
Нападающий Алекс Рич подписал контракт с «Куньлунем».
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один год.
В минувшем сезоне КХЛ Рич провел 45 игр за команду в регулярном чемпионате и набрал 8 (5+3) очков.
«Куньлунь» занимает девятое место в турнирной таблице Запада, набрав 17 очков в 18 матчах.
Положение команд
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Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
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|1
|СКА
|18
|16
|2
|33
|2
|Динамо М
|18
|13
|5
|28
|3
|Локомотив
|17
|10
|7
|23
|4
|Торпедо
|17
|11
|6
|23
|5
|Спартак
|19
|9
|10
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|18
|10
|8
|23
|8
|Северсталь
|18
|8
|10
|19
|9
|Динамо Мн
|18
|7
|11
|18
|10
|Куньлунь
|19
|7
|12
|17
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|17
|11
|6
|24
|3
|Сал. Юлаев
|17
|9
|8
|21
|4
|Ак Барс
|17
|8
|9
|20
|5
|Сибирь
|19
|9
|10
|20
|6
|Барыс
|18
|9
|9
|19
|7
|Адмирал
|18
|7
|11
|16
|8
|Авангард
|17
|7
|10
|15
|9
|Нефтехимик
|18
|7
|11
|15
|10
|Трактор
|19
|6
|13
|15
|11
|Амур
|17
|5
|12
|13
Результаты / календарь
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19.10
20.10
|15.10
|14:00
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Барыс – Амур
|- : -
|15.10
|14:30
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|15.10
|15:00
|
Металлург – Торпедо
|- : -
|15.10
|17:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|- : -
|15.10
|17:00
|
Витязь – СКА
|- : -
|15.10
|17:00
|
Динамо М – Сибирь
|- : -
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