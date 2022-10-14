Радулов провел 500-й матч в КХЛ

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Игра регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» стала для нападающего «Ак Барса» Александра Радулова 500-й в лиге, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний хоккеист провел 408 матчей в регулярных чемпионатах и 92 — в Кубке Гагарина.

В КХЛ Радулов выступал за «Салават Юлаев» (257 матчей), ЦСКА (226 игр) и «Ак Барс» (17 встреч).

После второго периода в матче «Автомобилист» — «Ак Барс» счет 1:1.