«Автомобилист» обыграл «Ак Барс». Команда Знарка потерпела пятое поражение подряд
«Автомобилист» на своем льду обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б. Это поражение стало пятым подряд для казанского клуба.
В основное время счет открыл нападающий гостей Михаил Глухов. У «Автомобилиста» отличился Денис Баранцев, сравнявший счет.
Екатеринбуржцы одержали победу в серии буллитов со счетом 2:1. Победный бросок — на счету нападающего Анатолия Голышева.
«Автомобилист» набрал 27 очков и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» идет четвертым с 20 очками.
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Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Глухов — 1, 16:44 — 0:1. Баранцев — 1 (Гуркин, Романцев), 30:00 — 1:1.
Победный буллит: Голышев.
Вратари: Бобков — Билялов.
Штраф: 12 — 16.
Броски: 25 (12+8+3+2) — 33 (13+10+9+1).
Судьи: Морозов, Наумов.
14 октября. Екатеринбург. Уралец.
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|19
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|11
|Амур
|17
|5
|12
|13
|15.10
|14:00
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Барыс – Амур
|- : -
|15.10
|14:30
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|15.10
|15:00
|
Металлург – Торпедо
|- : -
|15.10
|17:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|- : -
|15.10
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Витязь – СКА
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|15.10
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|
Динамо М – Сибирь
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