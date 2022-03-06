Нападающий «Ак Барса» оценил шансы команды спасти серию плей-офф КХЛ с «Авангардом». Казанцы уступают 0-3

Нападающий «Ак Барса» Джордан Уил прокомментировал третий матч против «Авангарда» (0:2) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

— Эта игра была лучше или хуже, чем матчи в Казани?

— Я считаю, что в первой и третьей игре мы играли так, как должны. Создавали много моментов, не дали сопернику создать их моменты, но иногда в плей-офф так бывает. В длинной серии случаются такие матчи, эти поражения могли быть в пятой игре или шестой, при другом счете, но они произошли в первой и третьей. Нам нужно играть в хоккей, который мы знаем, не дергаться из-за одной пропущенной шайбы. Мы продолжим работать и сохранять позитивный настрой, это даст нам очень хороший шанс на камбэк в серии.

— У вас в карьере были случаи, когда команда отыгрывалась с 0-3 в серии плей-офф?

— Я был в системе «Лос-Анджелеса», когда они отыгралась с 0-3. Через год меня подняли в первую команду, и я увидел, что эти парни вообще никогда не обращали внимание на неудачи и поражения. Вся раздевалка была очень спокойной, какой бы счет ни был ­- игроки сохраняли настрой и работали по плану. В нашей раздевалке сейчас тоже боевой настрой, если через день мы приедем на арену с таким же желанием победить, то начнем путь назад в серию. Все начинается с первой.