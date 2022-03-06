Нападающий «Ак Барса» оценил шансы команды спасти серию плей-офф КХЛ с «Авангардом». Казанцы уступают 0-3
Нападающий «Ак Барса» Джордан Уил прокомментировал третий матч против «Авангарда» (0:2) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.
— Эта игра была лучше или хуже, чем матчи в Казани?
— Я считаю, что в первой и третьей игре мы играли так, как должны. Создавали много моментов, не дали сопернику создать их моменты, но иногда в плей-офф так бывает. В длинной серии случаются такие матчи, эти поражения могли быть в пятой игре или шестой, при другом счете, но они произошли в первой и третьей. Нам нужно играть в хоккей, который мы знаем, не дергаться из-за одной пропущенной шайбы. Мы продолжим работать и сохранять позитивный настрой, это даст нам очень хороший шанс на камбэк в серии.
— У вас в карьере были случаи, когда команда отыгрывалась с 0-3 в серии плей-офф?
— Я был в системе «Лос-Анджелеса», когда они отыгралась с 0-3. Через год меня подняли в первую команду, и я увидел, что эти парни вообще никогда не обращали внимание на неудачи и поражения. Вся раздевалка была очень спокойной, какой бы счет ни был - игроки сохраняли настрой и работали по плану. В нашей раздевалке сейчас тоже боевой настрой, если через день мы приедем на арену с таким же желанием победить, то начнем путь назад в серию. Все начинается с первой.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|2 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
|3 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
|3 - 0
|
Металлург - Барыс
|2 - 1
|6.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 1 ОТ
|6.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|1 : 3
|6.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 0
|6.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|2 : 3