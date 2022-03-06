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Сегодня, 20:46

Нападающий «Ак Барса» оценил шансы команды спасти серию плей-офф КХЛ с «Авангардом». Казанцы уступают 0-3

Нападающий «Ак Барса» оценил шансы команды спасти серию плей-офф КХЛ с «Авангардом»
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Ак Барса» Джордан Уил прокомментировал третий матч против «Авангарда» (0:2) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

— Эта игра была лучше или хуже, чем матчи в Казани?

— Я считаю, что в первой и третьей игре мы играли так, как должны. Создавали много моментов, не дали сопернику создать их моменты, но иногда в плей-офф так бывает. В длинной серии случаются такие матчи, эти поражения могли быть в пятой игре или шестой, при другом счете, но они произошли в первой и третьей. Нам нужно играть в хоккей, который мы знаем, не дергаться из-за одной пропущенной шайбы. Мы продолжим работать и сохранять позитивный настрой, это даст нам очень хороший шанс на камбэк в серии.

— У вас в карьере были случаи, когда команда отыгрывалась с 0-3 в серии плей-офф?

— Я был в системе «Лос-Анджелеса», когда они отыгралась с 0-3. Через год меня подняли в первую команду, и я увидел, что эти парни вообще никогда не обращали внимание на неудачи и поражения. Вся раздевалка была очень спокойной, какой бы счет ни был ­- игроки сохраняли настрой и работали по плану. В нашей раздевалке сейчас тоже боевой настрой, если через день мы приедем на арену с таким же желанием победить, то начнем путь назад в серию. Все начинается с первой.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22002
Джордан Уил
ХК Авангард
ХК Ак Барс
0
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
3 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 3
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
1 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
1 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
3 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
2 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Барыс
0 - 0
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10.03
6.03 13:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 2 : 1 ОТ
6.03 17:00
Северсталь – Динамо М
 1 : 3
6.03 17:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 0
6.03 17:10
Динамо Мн – СКА
 2 : 3
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