Разин — о первом поражении в серии с «Динамо»: «Сегодня вышли психологически не готовы»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин объяснил причины поражения в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Динамо» (1:3).

— Сегодня вышли психологически не готовы. Давно при свои болельщиках не играли. Тем более пришел полный дворец. Почти два периода ничего не получалось, в третьем отступать было некуда. Появились моменты, сравняли. Жалко, пропустили контратаку, опять же, могли сравнять при счете 2:1. Но в Москве повезло, здесь нет. Как говорится: везет тому, кто везет. Серия продолжается.

— Как психологически подготовиться к следующему матчу?

— Расслабиться. Быть психологически готовым.

— В чем основное различие игры здесь и игр в Москве?

— Сегодня получилась более закрытая игра. В Москве мы забивали, заставлять соперника открываться. Сегодня «Динамо» сыграло строго, поэтому моментов не так много было. Как раз этот счет больше похож на плей-офф, а не такие игры, как в Москве были: с большим количеством голевых моментов и голов. В основном плей-офф такие игры, как сегодня. К тому же накопилась к третьей игре усталость. На первый план мастерство выходит уже.