Разин — о первом поражении в серии с «Динамо»: «Сегодня вышли психологически не готовы»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин объяснил причины поражения в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Динамо» (1:3).
— Сегодня вышли психологически не готовы. Давно при свои болельщиках не играли. Тем более пришел полный дворец. Почти два периода ничего не получалось, в третьем отступать было некуда. Появились моменты, сравняли. Жалко, пропустили контратаку, опять же, могли сравнять при счете 2:1. Но в Москве повезло, здесь нет. Как говорится: везет тому, кто везет. Серия продолжается.
— Как психологически подготовиться к следующему матчу?
— Расслабиться. Быть психологически готовым.
— В чем основное различие игры здесь и игр в Москве?
— Сегодня получилась более закрытая игра. В Москве мы забивали, заставлять соперника открываться. Сегодня «Динамо» сыграло строго, поэтому моментов не так много было. Как раз этот счет больше похож на плей-офф, а не такие игры, как в Москве были: с большим количеством голевых моментов и голов. В основном плей-офф такие игры, как сегодня. К тому же накопилась к третьей игре усталость. На первый план мастерство выходит уже.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|2 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
|3 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
|3 - 0
|
Металлург - Барыс
|2 - 1
|6.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 1 ОТ
|6.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|1 : 3
|6.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 0
|6.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|2 : 3