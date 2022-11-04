Нападающий «Ак Барса» Дыняк рассказал об отношении к критике главного тренера Знарка

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк рассказал о микроклимате в раздевалки казанцев.

— В СМИ критикуют команду и Олег Валерьевича. Это давит на вас?

— Я, честно, не читаю новости.

— В раздевалке не обсуждаете? Как микроклимат?

— Нет, у нас нормальная рабочая обстановка. Мы понимаем, что надо продолжать работать, не сдаваться и идти вперед, несмотря ни на что, — цитирует Дыняка Metaratings.ru.

«Ак Барс» с 26 очками занимает седьмое место в Восточной конференции.