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Сегодня, 10:57

Дыняк — о критике Знарка: «Я не читаю новости»

Нападающий «Ак Барса» Дыняк рассказал об отношении к критике главного тренера Знарка
Руслан Минаев
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Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк рассказал о микроклимате в раздевалки казанцев.

— В СМИ критикуют команду и Олег Валерьевича. Это давит на вас?

— Я, честно, не читаю новости.

— В раздевалке не обсуждаете? Как микроклимат?

— Нет, у нас нормальная рабочая обстановка. Мы понимаем, что надо продолжать работать, не сдаваться и идти вперед, несмотря ни на что, — цитирует Дыняка Metaratings.ru.

«Ак Барс» с 26 очками занимает седьмое место в Восточной конференции.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-ak-barsa-dynyak-otreagiroval-na-vozvrashchenie-lady-v-kkhl-1403906/
КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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