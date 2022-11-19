Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:53

Кравец — о матче с «Ак Барсом»: «Подрались, не дали никого из своих в обиду, забили хорошие голы, в концовке победили на характере»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:1 ОТ).

«Снова мы играли против сложного соперника. В первую очередь, хочу поздравить команду с победой, с хорошей игрой. Поблагодарить ребят за то, что выполнили игровое задание, проявили характер, играли с радостью и с дисциплиной.

Пришлось побороться, конечно. Казань — силовая команда, мы оказались готовы к этому. Подрались, не дали никого из своих в обиду, забили хорошие голы, в концовке победили на характере.

Я сегодня сказал на установке перед игрой, что не нужно удаляться. В этот же момент добавилось: «Если надо драться — деритесь». Паша [Дедунов] правильно сделал. Это помогает, когда игрок бьется за команду. У ребят поднимается настроение и желание отомстить голами.

Эта работа ничем не отличается, когда ты и.о. или главный тренер. Было всегда приятно работать в таком клубе. Хотелось доказать, что я могу это делать», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/19/505634.html
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Михаил Кравец
0
Читайте также
Чемпионат мира-2022 по футболу: 10 потенциальных открытий
Макдэвид отберет привычный приз Овечкина? Канадская суперзвезда забивает непривычно много
В посольстве ФРГ сообщили о передаче Украине 30 обещанных зениток Gepard
Подозреваемый в убийстве женщины в Москве признал вину
Пожар вспыхнул на газозаправочной станции в Ленинградской области
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Металлург» в овертайме обыграл «Трактор»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 32 26 6 54
2 ЦСКА 30 20 10 45
3 Торпедо 32 20 12 42
4 Локомотив 31 18 13 42
5 Динамо М 31 16 15 37
6 Витязь 31 14 17 34
7 Спартак 33 14 19 33
8 Динамо Мн 32 14 18 33
9 Северсталь 32 12 20 32
10 Куньлунь 33 12 21 27
11 Сочи 29 5 24 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 31 21 10 44
2 Металлург 31 19 12 42
3 Сал. Юлаев 30 17 13 41
4 Адмирал 32 18 14 40
5 Авангард 32 18 14 39
6 Сибирь 33 18 15 39
7 Ак Барс 31 13 18 32
8 Трактор 32 13 19 29
9 Амур 30 12 18 29
10 Барыс 32 13 19 28
11 Нефтехимик 30 12 18 25
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
19.11 13:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 1 ОТ
19.11 14:00
Барыс – Амур
 1 : 3
19.11 14:30
Сал. Юлаев – Сибирь
 1 : 2
19.11 14:30
Трактор – Металлург
 1 : 2 ОТ
19.11 15:00
Автомобилист – Сочи
 - : -
19.11 17:00
Нефтехимик – СКА
 - : -
19.11 17:00
Динамо М – Куньлунь
 - : -
19.11 17:10
Динамо Мн – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости