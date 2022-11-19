Кравец — о матче с «Ак Барсом»: «Подрались, не дали никого из своих в обиду, забили хорошие голы, в концовке победили на характере»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:1 ОТ).

«Снова мы играли против сложного соперника. В первую очередь, хочу поздравить команду с победой, с хорошей игрой. Поблагодарить ребят за то, что выполнили игровое задание, проявили характер, играли с радостью и с дисциплиной.

Пришлось побороться, конечно. Казань — силовая команда, мы оказались готовы к этому. Подрались, не дали никого из своих в обиду, забили хорошие голы, в концовке победили на характере.

Я сегодня сказал на установке перед игрой, что не нужно удаляться. В этот же момент добавилось: «Если надо драться — деритесь». Паша [Дедунов] правильно сделал. Это помогает, когда игрок бьется за команду. У ребят поднимается настроение и желание отомстить голами.

Эта работа ничем не отличается, когда ты и.о. или главный тренер. Было всегда приятно работать в таком клубе. Хотелось доказать, что я могу это делать», — цитирует тренера сайт КХЛ.