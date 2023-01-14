Воробьев — о поражении от «Сочи»: «Мы очень много не попадали в ворота»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Сочи» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сочи» с победой. Два раза мы сравнивали счет, очень много не попадали в ворота, моментов не использовали", — цитирует пресс-служба КХЛ Воробьева.

«Сочи» прервал серию из 21 поражения подряд и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко. «Металлург» располагается на 3-й строчке на Востоке с 63 очками.