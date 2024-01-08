Нападающим «Спартака» Цыплаковым интересуются 12 клубов НХЛ

Как стало известно «СЭ», к нападающему «Спартака» Максиму Цыплакову проявляют интерес 12 клубов НХЛ. Сам игрок планирует определиться со своим будущим после окончания сезона в КХЛ.

Его контракт с московским клубом истекает 30 апреля и он станет ограниченно свободным агентом.

В нынешнем чемпионате 25-летний Цыплаков уже установил личные рекорды по голам (22) и набранным очкам (32).