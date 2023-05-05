Нападающего «Северстали» Гераськина обменяют в «Авангард»

Агент Александр Черных заявил, что нападающий «Северстали» Игорь Гераськин продолжит карьеру в «Авангарде».

«Игорь Гераськин подтвердил квалификационное предложение Магнитогорска, но по нашей информации он будет обменен в «Авангард» на денежную компенсацию» — приводит слова Черных Telegram-канал хоккейного агентства Winners.

В прошедшем сезоне 24-летний нападающий набрал 48 (14+34) очков в 73 играх регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 голевых передач в 7 матчах.