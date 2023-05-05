«Авангард» заплатит «Северстали» за нападающего Игоря Гераськина 80 миллионов рублей

Как стало известно «СЭ», «Авангард» заплатит «Северстали» за нападающего Игоря Гераськина 80 миллионов рублей.

Ранее игрок принял квалификационное предложение «Магнитки», но «Северсталь» повторила его и обменяла в другой клуб.

В прошедшем сезоне 24-летний нападающий набрал 48 (14+34) очков в 73 играх регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 голевых передач в 7 матчах.