«Авангард» получил защитника «Зауралья» Спиценко в обмен на денежную компенсацию

«Авангард» совершил обмен с клубом ВХЛ «Зауралье».

Как сообщает пресс-служба омского клуба, в результате обмена состав омичей пополнил защитник Кирилл Спиценко, а курганский клуб получил денежную компенсацию. Двусторонний контракт защитника с «Авангардом» рассчитан на два года.

23-летний хоккеист в прошедшем сезоне провел за «Зауралье» 59 матчей, в которых набрал 20 (6+14) очков при показателе полезности «+5». Спиценко — воспитанник омского хоккея.