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«Нам приходится тяжело». Олег Знарок о поражении «Локомотиву»

22:36
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок ответил на вопросы журналистов после домашнего поражения от «Локомотива» (1:2 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Нам сейчас приходится тяжело, — сказал Знарок. — Конечно, очко взяли, но нужно было забивать в формате «четыре на три». Достаточно было время, но, к сожалению, не получилось.

Нарушения численного состава? Так произошли смены. Парни очень хотят выскочить на лед, поиграть.

Сейчас трудно сказать, почему не удалось дотерпеть. Мы пытались.

Сомнения по второму голу «Локомотива»? Я думал, что в площади ворот задели нашего вратаря. (Михаил Скрыль)

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