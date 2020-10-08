«Нам приходится тяжело». Олег Знарок о поражении «Локомотиву»
22:36
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок ответил на вопросы журналистов после домашнего поражения от «Локомотива» (1:2 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.
— Нам сейчас приходится тяжело, — сказал Знарок. — Конечно, очко взяли, но нужно было забивать в формате «четыре на три». Достаточно было время, но, к сожалению, не получилось.
Нарушения численного состава? Так произошли смены. Парни очень хотят выскочить на лед, поиграть.
Сейчас трудно сказать, почему не удалось дотерпеть. Мы пытались.
Сомнения по второму голу «Локомотива»? Я думал, что в площади ворот задели нашего вратаря. (Михаил Скрыль)