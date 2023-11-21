Наиль Якупов рассказал о настрое «Нефтехимика» в этом сезоне КХЛ
Форвард «Нефтехимика» Наиль Якупов поделился мнением об игре команды в этом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Есть ли проблемы с настроем? Да не то чтобы проблемы с настроем... Нам любого соперника дай — выйдем на лед разъяренные. Потому что понимаем, что надо выигрывать. У нас не такое положение, чтобы мы выбирали соперников в плане того, что с кем-то будет полегче, с кем-то потяжелее. Для нас каждая игра очень важна, поскольку это игра за очки. У кого-то из лидеров есть запас определенный — есть, образно говоря, большая шкала для плохих игр. С нами такое может сыграть злую шутку в конце регулярного чемпионата. Поэтому мы одинаково серьезно настраиваемся на каждую команду, будь то ЦСКА, «Амур», «Ак Барс» — разницы нет», — цитируют Якупова «Известия».
«Нефтехимик» в этом сезоне набрал 31 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|34
|22
|12
|48
|2
|Авангард
|32
|21
|11
|45
|3
|Лада
|34
|19
|15
|44
|4
|Ак Барс
|32
|19
|13
|40
|5
|Автомобилист
|34
|18
|16
|40
|6
|Сал. Юлаев
|32
|19
|13
|39
|7
|Трактор
|32
|18
|14
|39
|8
|Сибирь
|33
|14
|19
|33
|9
|Нефтехимик
|32
|13
|19
|31
|10
|Амур
|32
|12
|20
|30
|11
|Барыс
|34
|9
|25
|25
|12
|Адмирал
|30
|8
|22
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|33
|23
|10
|49
|2
|Динамо М
|32
|21
|11
|45
|3
|Торпедо
|33
|20
|13
|42
|4
|Локомотив
|31
|19
|12
|40
|5
|СКА
|32
|19
|13
|38
|6
|ЦСКА
|32
|17
|15
|36
|7
|Северсталь
|32
|14
|18
|33
|8
|Динамо Мн
|31
|14
|17
|32
|9
|Сочи
|33
|13
|20
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
|21.11
|12:00
|
Амур – Адмирал
|- : -
|21.11
|17:00
|
Трактор – Авангард
|- : -
|21.11
|19:00
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|21.11
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|21.11
|19:30
|
Динамо М – Ак Барс
|- : -