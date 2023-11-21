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Сегодня, 11:18

Наиль Якупов рассказал о настрое «Нефтехимика» в этом сезоне КХЛ

Руслан Минаев
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Форвард «Нефтехимика» Наиль Якупов поделился мнением об игре команды в этом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Есть ли проблемы с настроем? Да не то чтобы проблемы с настроем... Нам любого соперника дай — выйдем на лед разъяренные. Потому что понимаем, что надо выигрывать. У нас не такое положение, чтобы мы выбирали соперников в плане того, что с кем-то будет полегче, с кем-то потяжелее. Для нас каждая игра очень важна, поскольку это игра за очки. У кого-то из лидеров есть запас определенный — есть, образно говоря, большая шкала для плохих игр. С нами такое может сыграть злую шутку в конце регулярного чемпионата. Поэтому мы одинаково серьезно настраиваемся на каждую команду, будь то ЦСКА, «Амур», «Ак Барс» — разницы нет», — цитируют Якупова «Известия».

«Нефтехимик» в этом сезоне набрал 31 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: Известия
Наиль Якупов
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 34 22 12 48
2 Авангард 32 21 11 45
3 Лада 34 19 15 44
4 Ак Барс 32 19 13 40
5 Автомобилист 34 18 16 40
6 Сал. Юлаев 32 19 13 39
7 Трактор 32 18 14 39
8 Сибирь 33 14 19 33
9 Нефтехимик 32 13 19 31
10 Амур 32 12 20 30
11 Барыс 34 9 25 25
12 Адмирал 30 8 22 22
Западная конференция И В П О
1 Спартак 33 23 10 49
2 Динамо М 32 21 11 45
3 Торпедо 33 20 13 42
4 Локомотив 31 19 12 40
5 СКА 32 19 13 38
6 ЦСКА 32 17 15 36
7 Северсталь 32 14 18 33
8 Динамо Мн 31 14 17 32
9 Сочи 33 13 20 28
10 Витязь 34 12 22 28
11 Куньлунь РС 36 11 25 27
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