Бобровский: «Будет здорово, если новокузнецкий «Металлург» вернется в КХЛ»

Российский вратарь, чемпион мира, финалист Кубка Стэнли и двукратный обладатель «Везина Трофи» Сергей Бобровский в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что надеется на возвращение своего родного клуба в чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

— Следите ли за КХЛ? Есть ли в отсутствие вашего родного Новокузнецка команда, за которую переживаете?

— За КХЛ сейчас не слежу.

— «Лада» вернулась в КХЛ, а в Кузне история с дворцом продолжается, кажется, уже целую вечность. Верите ли в то, что «Металлург» снова будет в КХЛ? И сильно ли ударило его отсутствие по хоккею в городе, в том числе детскому?

— В последние пару лет не было возможности приехать в Новокузнецк. Думаю, будет желание — будет и должное финансирование клуба, и «Металлург» вернется. Это было бы здорово и, безусловно, помогло бы развитию детского хоккея в городе и воспитало бы немало новых звезд.

— Продолжает ли работу ваш благотворительный фонд и, если да, чем сейчас занимается? Продолжает ли им руководить ваш отец?

— Фонд мы решили закрыть.

— Довольны ли своей карьерой? Есть ли в ней моменты, о которых жалеете?

— Как я уже сказал ранее, моя хоккейная карьера — это мой духовный путь. Все ситуации, все победы и поражения — все во благо. Главное — найти и распознать тот посыл, что несет тебе жизнь в той или иной ситуации.

— Сколько лет еще планируете играть и есть ли уже мысли о том, что и где будете делать дальше?

— Не хочу загадывать. Наслаждаюсь настоящим моментом и хочу насладиться им по полной. Сколько Бог отвел времени — столько и проведу в хоккее.