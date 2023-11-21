Бобровский: «Будет здорово, если новокузнецкий «Металлург» вернется в КХЛ»
Российский вратарь, чемпион мира, финалист Кубка Стэнли и двукратный обладатель «Везина Трофи» Сергей Бобровский в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что надеется на возвращение своего родного клуба в чемпионат Континентальной хоккейной лиги.
— Следите ли за КХЛ? Есть ли в отсутствие вашего родного Новокузнецка команда, за которую переживаете?
— За КХЛ сейчас не слежу.
— «Лада» вернулась в КХЛ, а в Кузне история с дворцом продолжается, кажется, уже целую вечность. Верите ли в то, что «Металлург» снова будет в КХЛ? И сильно ли ударило его отсутствие по хоккею в городе, в том числе детскому?
— В последние пару лет не было возможности приехать в Новокузнецк. Думаю, будет желание — будет и должное финансирование клуба, и «Металлург» вернется. Это было бы здорово и, безусловно, помогло бы развитию детского хоккея в городе и воспитало бы немало новых звезд.
— Продолжает ли работу ваш благотворительный фонд и, если да, чем сейчас занимается? Продолжает ли им руководить ваш отец?
— Фонд мы решили закрыть.
— Довольны ли своей карьерой? Есть ли в ней моменты, о которых жалеете?
— Как я уже сказал ранее, моя хоккейная карьера — это мой духовный путь. Все ситуации, все победы и поражения — все во благо. Главное — найти и распознать тот посыл, что несет тебе жизнь в той или иной ситуации.
— Сколько лет еще планируете играть и есть ли уже мысли о том, что и где будете делать дальше?
— Не хочу загадывать. Наслаждаюсь настоящим моментом и хочу насладиться им по полной. Сколько Бог отвел времени — столько и проведу в хоккее.
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|Трактор
|32
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|25
|25
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|В
|П
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|1
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|4
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|31
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|40
|5
|СКА
|32
|19
|13
|38
|6
|ЦСКА
|32
|17
|15
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|7
|Северсталь
|32
|14
|18
|33
|8
|Динамо Мн
|31
|14
|17
|32
|9
|Сочи
|33
|13
|20
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
|21.11
|12:00
|
Амур – Адмирал
|- : -
|21.11
|17:00
|
Трактор – Авангард
|- : -
|21.11
|19:00
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|21.11
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|21.11
|19:30
|
Динамо М – Ак Барс
|- : -