Зыков оштрафован после удаления в матче с ЦСКА

Нападающий СКА Валентин Зыков получил денежный штраф по итогам матча с ЦСКА (2:1) в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

Форвард получил штраф до конца игры за толчок соперника на борт. Также Зыков спровоцировал стычку на льду.

В этом сезоне 28-летний хоккеист провел за СКА 19 матчей в КХЛ и набрал 10 (5+5) очков.