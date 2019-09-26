Наиль Якупов: «Психологически было легче входить в игру и прессинговать «Салават»

Нападающий СКА Наиль Якупов оценил игру команды в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:1).

— Каким вам показался матч?

— Интересным, на мой взгляд. Играли две атакующие команды, временами было очень свободно, у обоих соперников было много большинства, — цитирует Якупова официальный сайт СКА.

— Очень быстро открыли счет. Это повлияло?

— Конечно. Была задача — сразу навязать свою игру, идти в атаку. Может быть, не ожидал, что ребята так быстро забьют, но это придало уверенности. Психологически было легче входить в игру и прессинговать «Салават».

— После двух поражений победа важна? Стало полегче?

— Конечно, даже не помню, когда в последний раз было два поражения, это неприятно. Тем более, дома, при своих болельщиках. Сегодня был переломный момент, но у нас через день игра, не стоит расслабляться, витать в облаках. «Динамо» приедет агрессивным, нужно настраиваться. Легкой игры не будет. Для нас очень важно будет взять два очка, чтобы с хорошим настроением полететь на выезд.

— Ткачев и Кемппайнен что-то рассказывали про «Салават»?

— Ничего, персонального разговора не было. Кемп у нас просто спокойный, скромный пацан. Да я и сам многих ребят у соперника знаю. Нам не они с Ткачом должны рассказывать, у нас были собрания — разговаривали, смотрели видео, обращали внимание на все аспекты игры.

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