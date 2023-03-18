На защитника «Автомобилиста» Василевского претендует три клуба

Как стало известно «СЭ», на защитника «Автомобилиста» Алексея Василевского претендует три клуба Восточной конференции КХЛ.

Контракт 30-летнего хоккеиста с командой из Екатеринбурга истекает 30 апреля.

В нынешнем сезоне Василевский провел 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 6 (0+6) очков, в плей-офф на его счету один гол в семи встречах.

Всего в КХЛ защитник провел 490 матчей, в которых набрал 127 (46+81) очков.