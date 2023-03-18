Батрак заявил, что «Авангард» является фаворитом серии
Хоккейный эксперт Артем Батрак высказал мнение на счет серии «Авангард» — «Металлург» второго раунда плей-офф КХЛ.
«На мой взгляд, «Авангард» является фаворитом серии. Это подтвердилось в первом матче, хотя омская команда выглядела лучше не на протяжении всей игры. В прошлой серии «Сибирь» играла лучше, но «Авангард» все равно побеждал. Важно, что омская команда победила в первом матче. Я рассчитывал, что у «Металлурга» будет преимущество вначале, потому что он находился в игровой форме, а по ходу серии «Авангард» уже будет пользоваться усталостью соперника. Однако «Магнитка» пока не решила свою главную проблему — нестабильность. Команда не может выдать хороший матч целиком и полностью. И опасно атакует только звено Лайпсик — Майе — Голдобин, но нужна помощь и других троек. Так что «Авангард» для меня фаворит, но «Металлург» со счетов не сбрасываем», — приводит слова Батрака «РБ Спорт».
Первый матч «Металлург» — «Авангард» завершился со счетом 1:2 ОТ.
Следующий матч серии пройдет в Омске 19 марта. Начало — в 14.00 мск.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
1 - 0
|1 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|18.03
|17:00
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|18.03
|17:00
|
СКА – Торпедо
|- : -