«Торпедо» выпустило ремейк клипа группы «Стекловата» с участием хоккеистов. Видео

Хоккейный клуб «Торпедо» в канун Нового года выложил в социальных сетях новый видеоролик.

В канун праздника хоккеисты «Торпедо» вместе с игроками молодежной команды «Чайка» записали ремейк популярной новогодней песни группы «Стекловата».

Первая версия оригинального клипа «Новый год» за шесть лет на YouTube собрала больше 2 миллионов просмотров.