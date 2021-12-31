«Торпедо» выпустило ремейк клипа группы «Стекловата» с участием хоккеистов. Видео
14:27
Хоккейный клуб «Торпедо» в канун Нового года выложил в социальных сетях новый видеоролик.
В канун праздника хоккеисты «Торпедо» вместе с игроками молодежной команды «Чайка» записали ремейк популярной новогодней песни группы «Стекловата».
Первая версия оригинального клипа «Новый год» за шесть лет на YouTube собрала больше 2 миллионов просмотров.
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