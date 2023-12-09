Мостовой: «К Матчу звезд КХЛ не стоит относиться серьезно, но мы постараемся привить комбинационный хоккей»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.

«К данному противостоянию не следует относиться серьезно. Но мы, как спартаковцы, все равно постараемся привить сборной дивизиона Боброва комбинационный хоккей. Главное, чтобы меня не выпускали», — цитирует Мостового RT.

Матч звезд КХЛ пройдет 9-10 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.