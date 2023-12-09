ЦСКА продлил контракт с нападающим Долженковым до 2026 года

ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Кириллом Долженковым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

19-летний россиянин провел 108 матчей за «Красную Армию» в МХЛ и набрал 86 (30+56) очков.

В этом сезоне на его счету 14 матчей в КХЛ, в которых он набрал 5 (2+3) очка.