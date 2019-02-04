23:03 | Хоккей — КХЛ

Московское "Динамо" вышло в плей-офф

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Московское "Динамо" гарантировало себе место в плей-офф КХЛ. Это произошло благодаря поражению рижского "Динамо" в матче регулярного чемпионата против "Слована" (1:2). 

Таким образом, бело-голубые стали пятым клубом Западной конференции, завоевавшим путевку в плей-офф. Ранее туда вышли ЦСКА, СКА, "Йокерит" и "Локомотив"

 

"Динамо" занимает 5-е место в Западной конференции, имея в активе 65 очков.

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