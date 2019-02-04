Московское "Динамо" вышло в плей-офф

Московское "Динамо" гарантировало себе место в плей-офф КХЛ. Это произошло благодаря поражению рижского "Динамо" в матче регулярного чемпионата против "Слована" (1:2).

Таким образом, бело-голубые стали пятым клубом Западной конференции, завоевавшим путевку в плей-офф. Ранее туда вышли ЦСКА, СКА, "Йокерит" и "Локомотив".

Пятым участником плей-офф от Запада становится @dynamo_ru – KHL Media Team (@khlmediateam) 4 февраля 2019 г.

"Динамо" занимает 5-е место в Западной конференции, имея в активе 65 очков.

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