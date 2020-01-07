Московское «Динамо» победило «Амур»
19:14
Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Амур» со счетом 4:2.
Для москвичей это третья победа подряд. «Амур» потерпел третье поражение.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)
Голы: Шипачев — 13 (Петерссон, Яшкин), 3:38 — 1:0. Тарасов — 14 (Пулккинен, Зайцев), 9:58 — 2:0. Вл. Ушенин — 10 (бол., Вяч. Ушенин), 22:47 — 2:1. Г. Зогорна — 9 (мен., Голубев), 32:42 — 2:2. Хиетанен — 13 (бол., Петерссон, Тарасов), 46:14 — 3:2. Панкратов — 1 (Алексеев, Огурцов), 58:29 — 4:2.
Вратари: Еременко — Аликин.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 39 (11+17+11) — 38 (15+15+8).
Судьи: Гашилов, Спирин.
7 января. Москва. «ВТБ Арена».
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